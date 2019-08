CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE VERDI FIORENTINA / Il calciomercato italiano in questi giorni sta facendo registrare parecchi movimenti e trattative. Protagonista anche il Napoli, che può influenzare anche le mosse delle altre squadre.

In particolare l'eventuale arrivo di Fernandodeciderebbe le sorti anche di Simonee Adam

Se l'ariete ex Tottenham arriverà al 'San Paolo', ci sarà il via libera anche per la cessione di Simone Verdi. L'ex Bologna, cercato a lungo dal Torino, potrebbe però trasferirsi alla Fiorentina: come riporta 'Sky Sport', i viola stanno pensando all'esterno azzurro, soprattutto se non dovessero riuscire ad acquistare De Paul. Con Llorente, infatti, Mertens sarebbe libero di tornare sulla fascia liberando Verdi. Allo stesso modo Adam Ounas riceverebbe l'ok per l'addio, direzione Nizza: l'algerino, però, è destinato a salutare in ogni caso.

F.I.