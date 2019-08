INTER MAROTTA LECCE / L'Inter sta per esordire in campionato. A 'San Siro' la squadra di Conte debutta contro il Lecce nella grande attesa dei tifosi nerazzurri e non solo. A tenere banco, però, è ancora la questione Mauro Icardi, soprattutto con l'ultima dichiarazione di Wanda Nara.

Parole che non sono piaciute affatto a Beppe Marotta, ad dell'Inter.

Il dirigente nerazzurro ha commentato ai microfoni di 'Dazn':" Le dichiarazioni di Wanda Nara? Siamo infastiditi per tempi e modi: smentisco che qualsiasi dirigente dell’Inter o Steven Zhang abbia invitato Icardi a rimanere. Abbiamo dettato una strategia e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti: andremo avanti con questa strategia e nessuno può stravolgere una linea comune e decisa da tutti". Poi sull'ambiente: "Siamo orgogliosi e riconoscenti per i nostri tifosi, a testimonianza di quanto l’Inter è amata. Ora tocca a noi ricambiare".