INTER LECCE DE VRIJ / Tegola per l'Inter prima dell'esordio in campionato: de Vrij non giocherà contro il Lecce per un infortunio: al suo posto Antonio Conte manda in campo Ranocchia.

Per l'olandese potrebbe essere un semplice affaticamento muscolare: se ne saprà di più nella prossime ore.

Queste le formazioni ufficiali modificate:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, La Mantia. All. Liverani