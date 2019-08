INTER LECCE / Atmosfera delle grandi occasioni a 'San Siro' per l'esordio in campionato dell'Inter, che nel posticipo della prima giornata di Serie A ospita il neo-promosso Lecce. Subito in campo dal 1' l'attesissimo Romelu Lukaku, che farà coppia con Lautaro Martinez nel 3-5-2 di Antonio Conte. Tra i nuovi acquisti in campo anche Sensi, mentre Barella parte inizialmente dalla panchina.

Fuori ovviamente Mauro, atteso però con la moglie-agentein tribuna. Boato dagli spalti per l'ingresso in campo della squadra nerazzurra per il riscaldamento, con capitantra i più applauditi. Boato alla lettura delle formazioni per Lukaku (il suo nome è stato scandito a gran voce) e Conte che è stato invece fischiato dai tifosi presenti nel settore ospite. Aperto anche il terzo anello rosso al 'Meazza', dove sono attesi 65 mila spettatori tra cui circa 2 mila sostenitori pugliesi nel settore ospiti.