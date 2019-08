CALCIOMERCATO ROMA TAISON SHAKTHAR / L'infortunio di Perotti ha messi nei guai la Roma e anche Petrachi, che ora sta correndo ai ripari. Il ds giallorosso sarà costretto ad acquistare anche un esterno offensivo e la scelta sarebbe ricaduta su Taison. Il brasiliano dello Shakthar Donetsk era una delle richieste di Fonseca, ora potrebbe concretizzarsi.

E ad uscire allo scoperto è stato lo stesso esterno classe '88 con un post su Instagram: "Lasciatemi andare!", il grido di Taison nei confronti del club ucraino.

Una voglia di Roma che si riflette anche nella scelta della moglie del giocatore, Gabriela Matias: la bella brasiliana ha cliccato 'like' ai commenti dei tifosi giallorossi che gli chiedevano di trasferirsi nella capitale. Segnali chiari dalla coppia, che si sono tramutati in una trattativa reale e concreta. Ad ammetterlo è stato lo stesso agente, Fabricio Dornelles: “I colloqui con la Roma sono in corso – ha detto a 'Romapress.us' –. I giallorossi sono interessati, l’operazione potrebbe essere definita in questa settimana. Il prezzo del cartellino? Non siamo ancora arrivati a questo punto“.

