JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen sempre più lontano dal Tottenham: le prime uscite stagionale degli Spurs hanno evidenziato il malessere del trequartista danese, in scadenza di contratto e al centro di numerosi voci su un possibile addio immediato, nonostante in Premier League il mercato in entrata sia chiuso.

Il 'Mirror' fa il punto della situazione sulla possibile cessione del danese, spiegando come al momento non sia ancora arrivata nessuna offerta che possa mettere in difficoltà il: dalla, nessuna società si è fatta avanti concretamente per Eriksen. In realtà il calciatore avrebbe già preso una decisione sul suo futuro: vuole giocare nella Liga ed è pronto ad accogliere le offerte spagnole, sempre che arriveranno. La valutazione, considerato anche il contratto in scadenza tra meno di un anno, non supera i 50-60 milioni di euro.