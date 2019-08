Inter, nessuna sorpresa per Icardi: la scelta di Conte

INTER LECCE ICARDI / Nessuna sorpresa per Inter-Lecce: Mauro Icardi non ci sarà, nemmeno in panchina.

Oggi i nerazzurri non hanno comunicato i convocati per la sfida in programma questa sera , e in molti avevano pensato a qualche novità imminente per l'argentino, viste anche le dichiarazioni di Wanda Nara, che ieri ha ribadito la volontà di non muoversi da Milano. 'Maurito', però, resta ai margini del progetto di Antonio Conte, che lo lascia fuori dalla sfida in attesa di novità di calciomercato. Solo tribuna per l'ex doriano.

