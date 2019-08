CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS DEMIRAL / Ritorno di fiamma per Demiral. Il Milan - come riporta 'SkySport' - è pronto ad incontrare domani la Juventus per tornare a parlare del centrale ex Sassuolo. Il turco, chiuso in bianconero da de Ligt, Bonucci e Chiellini, avrebbe certamente più possibilità di imporsi in maglia rossonera.

Dopo l'acquisto di Duarte, il Milan sarebbe dunque pronto a tornare alla carica per Demiral. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Andrebbe poi monitorata la situazione legata a Rugani, che piace alla Roma ma per il quale resiste la distanza di valutazione tra i club