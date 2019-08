BRESCIA RAMI FENERBAHCE / Niente ritorno in Italia per Adil Rami. Il difensore francese, che si era da poco svincolato dall'Olympique Marsiglia, non tornerà in Serie A. Il giocatore corso era finito nel mirino del Brescia, ma il club lombardo è stato battutto dalla concorrenza del Fenerbahçe.

La società turca infatti ha annunciato l'arrivo del giocatore ad Istanbul: i colloqui per negoziare il contratto sono in corso e a breve il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

L'affare sembra quindi in dirittura d'arrivo e prossimamente dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'operazione. A questo punto il Brescia dovrà virare su un nuovo innesto difensivo: tra i papabili ci sono Ogbonna e Paletta, quest'ultimo svincolato dopo l'esperienza in Cina.