Milan, a Madrid grande ottimismo per Correa: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / A Madrid non hanno dubbi: presto, molto presto, Angel Correa sarà un calciatore del Milan. Il calciatore oggi non si è allenato col resto del gruppo dell’Atletico, optando per una seduta in palestra: effettivamente non era in perfette condizioni fisiche, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nello spogliatoio dei colchoneros sono certi che la sua assenza sia un segnale d'addio imminente.

L’attaccante non ha ancora salutato i compagni e, quindi, domani dovrebbe ripresentarsi a Cerro del Espino, per quello che potrebbe essere il suo ultimo allenamento prima di trasferirsi in Italia, dove ha la testa ormai da qualche giorno.

L’Atletico ha fretta:deve essere ceduto quanto prima per chiudere successivamente l’operazione, che costerà ai rojiblancos circa 60 milioni.

Il Milan, a sua volta, ha la necessità di vendere André Silva per attivare l’effetto domino, ma sia lo Sporting di Lisbona che l’Espanyol hanno proposto, per ora, solo un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri dovrebbero invece sborsare tra i 40 e i 45 milioni di euro per assicurarsi l’argentino, ed hanno bisogno quindi di far cassa: l’accordo con l’Atletico, le cui richieste iniziali superavano i 50 milioni, non appare in questo momento un ostacolo e nei prossimi giorni le parti si incontreranno per la stretta finale. Jorge Mendes sta muovendo i fili delle tre operazioni e dalla capitale spagnola filtra grande ottimismo: la situazione è complessa, ma le condizioni per risolverla ci sono tutte.

