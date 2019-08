Fiorentina, Benassi in uscita? Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO FIORENTINA BENASSI UDINESE - Il mercato della Fiorentina s'infiamma in questa ultime settimana di calciomercato. Oltre alle situazioni riguardanti Rodrigo de Paul, in entrata, e German Pezzella, sondato da un club della Ligue 1, tiene banco anche il futuro di Marco Benassi.

Il 24enne centrocampista, dal 2017 in Toscana, è segnalato in uscita e, nelle ultime ore, si è parlato anche della possibilità di inserimento nella trattativa percon l'. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , al momento la situazione è in stand by: non risultanto, infatti, contatti concreti con l'Udinese e, più in generale, ad oggi non è stato comunicata al calciatore la volontà di cederlo da parte della società di. Una situazione, dunque, in divenire per Benassi che può contare su diversi estimatori. Mancano pochi giorni, il nome dell'exè da tenere sotto osservazione.