Fiorentina, ESCLUSIVO: sondaggio dalla Ligue 1 per Pezzella

CALCIOMERCATO FIORENTINA PEZZELLA LIGUE 1 ROMA - Siamo entrati nell'ultima settimana della sessione estiva del calciomercato 2019/2020. E le trattative si intrecciano alle prime due giornate di campionato. Dopo il rocambolesco 3-4 patito contro il Napoli, la Fiorentina continua a muoversi per Rodrigo de Paul. Ma anche i calciatori all'interno della rosa di Vincenzo Montella suscitano l'interesse di altre società.

È il caso di German, capitano della squadra del patron Rocco già in passato sondato dalla Roma dopo l'addio die che potrebbe tornare di moda in questi giorni . Ma, nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , un club molto importante della, non ancora identificato, ha effettuato un sondaggio per conoscere la situazione di Pezzella. Il 28enne Nazionale argentino ha già detto di essere concentrato sulla Viola, ma nel corso di questa settimana le società interessate potrebbe tornare all'assalto per convincere lae lo stesso calciatore, la cui valutazione si aggira sui 20 milioni di euro.