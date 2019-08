ATALANTA SABALY LAXALT MAX / Esterno mancino cercasi in casa Atalanta. I nerazzurri sono al lavoro per regalare a Giampiero Gasperini un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza bergamasca, ma il primo obiettivo sembrerebbe essere Youssuf Sabaly.

Il senegalese del, classe 1993, sarebbe il preferito del tecnico piemontese, che punta ad avere una valida alternativa a. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

'La Gazzetta dello Sport' sottolinea come il giocatore di passaporto francese sia il primo candidato, ma nell'elenco ci sono anche altri nomi. Da Max dell'Augsburg, che però chiede 15 milioni di euro, a Diego Laxalt, il cui ingaggio resta però decisamente elevato per gli standard atalantini. Un'ulteriore ipotesi è rappresentata da Guilherme Arana del Siviglia: sul brasiliano c'è anche la Spal.