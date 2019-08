CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / L'Inter vuole chiudere il calciomercato regalando ad Antonio Conte Sanchez. Anche oggi - come riporta 'Sky Sport' - ci sarebbero stati dei contatti tra il club nerazzurro e il Manchester United. Il nodo da sciogliere resta quello legato all'ingaggio con l'Inter che non sarebbe intenzionato a pagare più di 5 milioni di euro al cileno.

Il resto (il calciatore percepisce circa 12 milioni netti) spetterebbe ai Red Devils. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'infortunio di Martial non dovrebbe cambiare le carte in tavolo ma serve risolvere gli ultimi problemi.

AGGIORNAMENTO - L'Inter è sempre più ottimista: le parti, sempre più vicine, lavorano verso la chiusura dell'affare.