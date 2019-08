FIORENTINA RIBERY MANCHESTER UNITED / Non solo Franck Ribery: la Fiorentina sogna in grande. Il club viola, dopo un inizio mercato in sordina, ora sembra pronto ad infiammare quest'ultima settimana: la volontà della proprietà è regalare alla piazza un altro grande nome oltre al francese ex Bayern Monaco.

E per puntare all'obiettivo in questione bisogna bussare alle porte del. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riferisce 'La Nazione', nel mirino del club toscano ci sarebbe Fred. Il centrocampista brasiliano sembra rappresentare un esubero per il club inglese. Anche nella scorsa stagione con Solskjaer, l'ex Shakhtar Donetsk ha trovato pochissimo spazio e la Fiorentina starebbe pensando a lui come grande colpo di fine mercato. Una trattativa, sottolinea il quotidiano di Firenze, tutt'altro che impossibile. I 'Red Devils' chiedono per il centrocampista 30 milioni di euro, una cifra che rientra negli standard viola. Addirittura la dirigenza dei toscani avrebbe formulato già una prima proposta: 20 milioni di euro complessivi (16 + 4 di bonus) e il 30% della futura rivendita in favore del club inglese nel caso in cui il giocatore venga poi ceduto per un costo superiore ai 20 milioni.