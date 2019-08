CALCIOMERCATO INTER MILAN REBIC BAYERN / L'arrivo di Bas Dost all'Eintracht spinge Rebic lontano dallo stesso club di Francoforte. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, l'attaccante croato è ancora nel mirino di Inter e Milan, ma adesso è soprattutto un obiettivo concreto del Bayern Monaco.

Il tecnicoha chiesto almeno un grande rinforzo per l'attacco, per la precisione un'alternativa valida a Lewandowski, e il 25enne ex Fiorentina è di assoluto suo gradimento. Rebic è probabilmente preferito a Mandzukic, il quale nutre dei dubbi sul suo ritorno in Baviera , anche se decisamente più costoso dato che l'Eintracht parte da una valutazione di circa 35 milioni di euro. Le due società hanno comunque iniziato una trattativa.