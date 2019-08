TORINO SISTO CELTA VIGO / Nuovo nome per l'attacco del Torino. I granata sono in cerca di un esterno d'attacco e in pole c'è Simone Verdi. L'affare con il Napoli è al momento congelato, anche se un'intesa di massima è stata raggiunta. Gli ostacoli alla trattativa però non mancano, specialmente le concorrenti, visto che sul classe 1992 ci sono anche Sampdoria e Fiorentina.

Per questo i granata starebbero valutando altri profili e uno porterebbe a Pionedel.

Il danese nato in Africa sarebbe finito nel mirino del club granata e, come sottolinea 'Marca', sarebbe in uscita dalla società galiziana. Sisto non rappresenta infatti una prima scelta per il tecnico Fran Escribá. Una sua partenza non è dunque da escludere, anche perché i rapporti tra le due società sono molto buoni.