CALCIOMERCATO BAYERN MONACO ROCA / Il Bayern Monaco rallenta per Marc Roca. Secondo le ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club bavarese ha un po' frenato a causa delle ulteriori ed esose richieste dell'agente del centrocampista spagnolo, ma pure perché vuol provare a piazzare in uscita (e non sarà facile) prima Javi Martinez.

C'è poi da tener conto della richiesta didi un rinforzo per l'attacco ( piace sempre Mandzukic , ma non solo...), quindi della possibilità che il Bayern possa optare dapprima per l'acquisto di un attaccante e poi per un mediano, nella fattispecie per lo spagnolo dell'che - ricordiamo - ha una clausola risolutiva da ben 40 milioni di euro. La trattativa con la società catalana, per cercare l'accordo a una cifra inferiore, prosegue, seppur senza fretta.