CALCIOMERCATO MILAN RIVER PLATE LUCAS MARTINEZ QUARTA / Il Milan è tra le squadre più attive sul calciomercato per cercare di piazzare gli ultimi colpi prima della chiusura: uno di questi potrebbe arrivare dall'Argentina.

'La Página Millonaria' rilancia un'ipotesi venuta fuori i primi di agosto: i rossoneri sarebbero in trattativa condifensore del. Le negoziazioni starebbero andando avanti con i rappresentanti del calciatore in Italia per trattare. Nessuna offerta formale ancora ma Martinez Quarta, che piace anche all'Hertha Berlino, può vestire la maglia del Milan: la clausola rescissoria è ad oggi di