CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / E' vera e propria bagarre per Defrel. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, Sassuolo, Saint-Etienne e - da ieri sera - di nuovo il Cagliari stanno cercando l'accordo con il 28enne e con la Roma che lo valuta sempre sui 15 milioni di euro.

In piena corsa per Defrel c'è ovviamente anche se non soprattutto la dove ha già giocato nella scorsa stagione e con la quale - come anticipato dalla nostra redazione - ha già un accordo . Ore bollenti, quindi, per il futuro dell'attaccante martinico.