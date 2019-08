INTER LECCE HANDANOVIC / Parola affidata a Samir Handanovic nel giorno dell'esordio in campionato della nuova Inter di Antonio Conte contro il neopromosso Lecce. Protagonista del "Matchday Programme" del club nerazzurro, il capitano ha presentato così il nuovo campionato che avrà inizio questa sera: "Parto con grande entusiasmo, non vedo l'ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione".

Sulle emozioni della passata stagione: "Non sono uno che vive di ricordi, ma certe partite, certe parate ti rimangono dentro. Inter-Empoli? Era un match fondamentale per l'accesso alla Champions, San Siro ci ha spinto e si è creata un'atmosfera speciale. Lo stadio lo sento sempre, dal riscaldamento alla partita, San Siro ti spinge e tu lo percepisci, si alza il volume. Per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima".