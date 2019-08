CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO PERINETTI / Giorgio Perinetti ha svelato un clamoroso retroscena su Zaniolo ai microfoni di 'Teleradiostereo'. "L'estate scorsa siamo andati dall'Inter e abbiamo fatto delle operazioni, tra cui anche Radu, abbiamo cercato anche Zaniolo ma i nerazzurri ci hanno comunicato che era già impegnato in trattative con la Roma.

Nell'ultimo giorno di mercato mi ha poi chiamatodicendomi chemi voleva parlare. Monchi mi ha chiamato chiedendomi se fossi interessato al prestito di Zaniolo". L'affare, in prestito, non è poi andato in porto e questo, col senno di poi, è stato un bene per la Roma vista la successiva 'esplosione' del talento che al tempo era appena arrivato dall'nell'ambito dell'operazione