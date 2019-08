CALCIOMERCATO SERIE A QUARESMA ROMA FIORENTINA SAMPDORIA / Ricardo Quaresma dice addio al Besiktas. L'esterno portoghese ex Inter ha annunciato su Instagram la fine anticipata della sua avventura in Turchia ed è pronto a ripartire altrove.

Quaresma potrebbe così essere offerto alla Roma, che è ancora a caccia di esterni dopo l'addio di El Shaarawy e il ko di Perotti, o alla Fiorentina, anch'essa alla ricerca di un nuovo attaccante esterno nonostante l'arrivo di Ribery. Ma non solo. L'ex Inter rappresenterebbe una soluzione ideale anche per la Sampdoria nell'ormai collaudato 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Il principale ostacolo, però, riguarderebbe soprattutto l'eventuale ingaggio del giocatore, che è reduce da un contratto piuttosto ricco con il Besiktas. Molto dipenderà dunque dalle sue richieste.