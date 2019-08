Inter, dall'Inghilterra: l'arrivo di Sanchez può saltare

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / L'affare Sanchez, dato in chiusura tra oggi e domani, ora rischia di saltare. Secondo 'The Guardian' a causa dell'infortunio rimediato da Martial nel match di Premier perso contro il Crystal Palace.

'Red Devils' in attesa del responso degli esami clinici, in caso di infortunio grave del francese lo United potrebbe decidere di far saltare l'operazione con l'- architettata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto - tenendosi l'attaccante cileno. Decisive, a questo punto, le prossime ore e, soprattutto, l'esito degli esami a cui si è sottoposto Martial.