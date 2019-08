Inter-Lecce, Conte sorprende tutti: niente convocati! E Icardi...

INTER LECCE CONTE CONVOCATI ICARDI / Antonio Conte sorprende tutti al debutto in campionato sulla panchina dell'Inter. Come riportato da 'Tuttosport', l'allenatore nerazzurro ha deciso di non diramare la lista dei convocati per il primo match casalingo contro il Lecce.

Bisognerà dunque attendere le formazioni ufficiali per conoscere le scelte del tecnico pugliese, che a meno di clamorose sorprese rinuncerà a Joao Mario, ormai ad un passo dall'addio e a Icardi: l'attaccante argentino potrebbe comunque assistere al match dalla tribuna di 'San Siro' in attesa di ulteriori sviluppi riguardo al suo futuro.