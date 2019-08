Calciomercato Milan, altro segnale su Correa

CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Sono giorni decisivi per la trattativa Correa.

L'attaccante argentino è ormai da mesi un obiettivo sensibile delche ha iniziato malissimo la stagione, perdendo per 0-1 in casa dell'Udinese. In Spagna si è parlato nelle ultime ore di un imminente viaggio a Madrid di Boban che intanto ha registrato un altro segnale incoraggiante. Secondo 'AS', infatti, l'assenza di questa mattina dall'allenamento in gruppo del giocatore va letta proprio come segno di un'imminente chiusura della trattativa tra rossoneri e Atletico.