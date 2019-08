p>INTER ICARDI WANDA NARA/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Paolo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato della situazione di Mauro, escluso dal progetto tecnico di Antonio: "Vuole provare a giocarsela ed avere una chance con il club nerazzurra, anche se sa che riceverà qualche delusione, ma la sua intenzione è di essere protagonista con l'Inter". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Stringara ha poi lanciato una bordata a Wanda Nara, moglie e procuratrice di Icardi: "Per il bene del marito, in questo momento dovrebbe sparire un po' dagli schermi televisivi, ma non c'è nessuno che la faccia ragionare su questa cosa".