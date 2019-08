CALCIOMERCATO 24 AGOSTO 2019 JUVENTUS INTER MILAN ROMA NAPOLI / Sono giorni sempre caldissimi per quanto riguarda i movimenti di calciomercato delle big di Serie A con il campionato italiano che ha già avuto inizio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Dalla situazione di Alexis Sanchez alle ultime sul futuro di Mauro Icardi passando per il possibile colpo a sorpresa Milinkovic-Savic, in casa Inter. Attenzione anche a Correa per il Milan ed alle ultime su Napoli, Roma e Juventus.