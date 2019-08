CALCIOMERCATO VERONA PESSINA SALCEDO JURIC/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il Verona sarebbe pronto a chiudere per l'arrivo di due rinforzi per il reparto offensivo.

Ballano infatti i nomi di Matteo, trequartista dell'Atalanta, ed Eddie, centravanti classe 2001 dell'Inter di Beppe. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

La formula per l'arrivo di Pessina dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, oggi può essere decisiva. Per Salcedo invece, domani sarà la giornata chiave per la chiusura della trattativa.