CALCIOMERCATO ROMA NKOULOU / Continua a tenere banco nei corridoi del calciomercato il caso Nkoulou. Ieri il difensore centrale ha chiesto di non prendere parte alla gara contro il Sassuolo, dicendo di non esserci con la testa.

Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie il presidente, che nel post partita ha fatto riferimento ad una penale di 900mila euro ai danni dellanel caso in cui Petrachi dovesse trattare un giocatore granata. Frasi che hanno indotto oggi il club capitolino a diramare un comunicato ufficiale: "In merito alle dichiarazioni del presidente delFC Urbano, riportate da alcuni organi di stampa, laprecisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata".