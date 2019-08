RIZZOLI FIORENTINA NAPOLI MASSA VALERI/ Intervistato ai microfoni di 'Rai Radio 1', Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, ha parlato del primo weekend di Serie A, aspettando Inter-Lecce, già particolarmente complicato: "E' sotto gli occhi di tutti che ci siano stati degli errori, fanno parte del lavoro di ogni professionista. Massa e Valeri? Non mi piace mettere alla gogna pubblicamente i nostri direttori di gara, come un allenatore valuteremo le loro condizioni".

Su una possibile prova tv per Mertens: "Sarebbe una domanda da sottoporre al giudice sportivo. Anche il VAR può commettere degli errori, sicuramente gli arbitri devono farsi rispettare".

Sulle designazioni di Juventus-Napoli e Lazio-Roma, sfide di cartello della prossima giornata: "Ho già scelto gli arbitri, ma non ve li dico. In questo tipo di partite, la scelta va fatta con molto anticipo in modo da far arrivare al meglio i direttori di gara".