CALCIOMERCATO INTER DE PAUL FIORENTINA UDINESE - L'Udinese ha battuto, all'esordio in campionato, il Milan tra le mura amiche, ma a fare rumore è stata l'esclusione di Rodrigo de Paul dall'undici titolare da parte del tecnico friulano Igor Tudor. Il numero 10 è subentrato nella ripresa, ma il suo nome in quest'ultima settimana di mercato sarà uno dei più chiacchierati.

e, soprattutto,sono segnalate sulle sue tracce, ma per convincere i bianconeri servirà uno sforzo importante. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'Udinese non scende dalla valutazione di 35 milioni di euro per il 25enne fantasista di Sarandì. Discorso diverso se all'interno della trattativa dovesse essere inserita una contropartita tecnica gradita: in quel caso, la parte fissa potrebbe attestarsi sui 25 milioni più bonus. I viola di Roccospingono forte per de Paul, mentre l'Inter, allo stato attuale, appare decisamente lontana. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, o addirittura ore.