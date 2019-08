CALCIOMERCATO SERIE A INTER JUVENTUS MILAN ROMA NAPOLI / La Serie A ha già preso il via ma, anche se qualcuno storce il naso alla notizia, manca ancora una settimana alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Una sessione che ha regalato grandissimi colpi di mercato come De Ligt, Ribery o Lukaku e che ha riservato mille sorprese e clamorosi dietrofront (come quello di Dzeko che ha rinnovato con la Roma dopo essere stato vicinissimo all'Inter). Ma i sette giorni di mercato si preannunciano ancora scoppiettanti con le big di A pronte agli ultimi botti. L'Inter è al lavoro per riportare in Italia Sanchez, la Roma invece Kalinic mentre Icardi continua ad essere corteggiato da Napoli e Juventus: De Laurentiis non molla James e prenota Llorente, il Milan sogna Correa mentre la Fiorentina è pronta ancora ad intervenire sul mercato e punta De Paul. Cosa dobbiamo aspettarci in questa ultima settimana di mercato? Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, da Sanchez a James Rodriguez: le ultime

Dopo l'affare Lukaku, l'Inter prova il bis con il Manchester United per Alexis Sanchez: è l'attaccante cileno ex Udinese e Barcellona il rinforzo scelto da Marotta da mettere a disposizione di Conte per completare il reparto offensivo nerazzurro. Si stanno limando gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio da 12 milioni percepito dal giocatore che sarà diviso tra i due club. Nelle ultime ore, in Inghilterra, è però emersa la clamorosa possibilità che possa saltare qualora l'infortunio di Martial si rivelasse molto serio. Sanchez a parte, sicuramente vicinissimo all'Inter è Biraghi: il laterale mancino della Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è pronto a rientrare a Milano con Dalbert invece destinato al percorso inverso. Per la definizione dell'affare si attende solo il sì dell'esterno brasiliano dopo l'incontro saltato tra le parti nello scorso weekend. A tenere banco però in casa Inter è ancora il caso Icardi: l'attaccante argentino al momento vorrebbe rimanere a Milano anche se la società lo considera ancora fuori dal progetto tecnico.

Calciomercato Serie A, da Kalinic a Correa: le altre trattative

Il 3-3 rimediato ieri in casa contro il Genoa costringe la Roma ad intervenire subito sul mercato per regalare a Fonseca un nuovo innesto in difesa. Rifiutato Jerome Boateng del Bayern Monaco, resta in piedi la trattativa con la Juventus per Daniele Rugani, mentre per l'attacco si lavora per definire il ritorno in Italia di Kalinic: l'attaccante dell'Atletico Madrid è il prescelto per sostituire i partenti Schick (verso il ritorno in Bundesliga) e Defrel (ad un passo dalla Sampdoria). La Juventus invece rimane interessata a Miranda, terzino sinistro del Barcellona che però sembrerebbe vicino allo Schalke. Il ko rimediato sul campo dell'Udinese impone anche dovute riflessioni in casa Milan: la trattativa per Correa ancora non si è sbloccata ma, in caso di cessione di André Silva, la dirigenza rossonera è pronta all'assalto finale per strappare l'argentino all'Atletico Madrid. Attenzione alla Fiorentina che in questi ultimi giorni di mercato si candida ad essere ancora tra le protagoniste più assolute: dopo il colpo Ribery, Commisso sta cercando di portare a Firenze Rodrigo De Paul, fantasista argentino rimasto in panchina nella prima di campionato dell'Udinese. Occhi puntati in attacco anche su Pedro Guillerme, attaccante classe '97 di proprietà del Fluminense mentre sono ore caldissime per Raphinha, ala classe 1997 dello Sporting CP.