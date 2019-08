Inter, ritorno di fiamma per De Paul

CALCIOMERCATO INTER DE PAUL FIORENTINA UDINESE / L'Inter attende novità per Sanchez nella giornata di oggi e cercherà in questi ultimi giorni di mercato di completare la sua rosa. Conte ha chiesto un jolly come rinforzo, in grado di collegare opportunamente centrocampo e attacco.

L'identikit risponde, tra gli altri, a quello di Rodrigo, per il quale, 'Repubblica' sottolinea, i nerazzurri potrebbero fare un nuovo tentativo dopo averci già provato a gennaio con l'. Ma bisogna far presto, lasi è inserita prepotentemente sul giocatore e in questo momento sembra in chiaro vantaggio.