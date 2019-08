SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Riparte la Serie A e con essa torna l'appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che evidenzia gli episodi corretti dallo strumento tecnologico introdotto due stagioni fa per provare a limitare gli errori degli arbitri. Come al solito mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. In attesa di Inter-Lecce, nella prima giornata ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo, specie negli anticipi del sabato. A Parma è stato annullato il gol del raddoppio della Juventus da parte dell'arbitro Maresca: le immagini hanno scovato un fuorigioco millimetrico di Cristiano Ronaldo.

Serie A, risultati e classifica senza Var

Tante polemiche invece nel match tra: concesso un rigore ai viola per il fallo di mano di Zielinski, ma nessuna review disulla simulazione di Mertens che ha portato al penalty per i partenopei. Infine il Var toglie e il Var dà al: dopo aver annullato la rete di Donnarumma,concede la massima punizione contro il Cagliari per il tocco di mano di

Parma-Juventus 0-2

Fiorentina-Napoli 2-4

Udinese-Milan 1-0

Cagliari-Brescia 0-1

Roma-Genoa 3-3

Sampdoria-Lazio 0-3

Spal-Atalanta 2-3

Torino-Sassuolo 2-1

Verona-Bologna 1-1

Inter-Lecce stasera

CLASSIFICA REALE: Lazio punti 3, Napoli 3, Atalanta 3, Torino 3, Juventus 3, Brescia 3, Udinese 3, Genoa 1, Roma 1, Bologna 1, Verona 1, Inter* 0, Lecce* 0, Fiorentina 0, Spal 0, Sassuolo 0, Milan 0, Parma 0, Cagliari 0, Sampdoria 0.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Lazio punti 3, Napoli 3, Juventus 3, Atalanta 3, Torino 3, Brescia 3, Udinese 3, Genoa 1, Roma 1, Bologna 1, Verona 1, Inter* 0, Lecce* 0, Spal 0, Sassuolo 0, Milan 0, Cagliari 0, Fiorentina 0, Parma 0, Sampdoria 0.

*Una partita in meno