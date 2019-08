Calciomercato Brescia, doppio colpo in difesa

CALCIOMERCATO BRESCIA CECCHERINI ABATE - Il Brescia parte con il piede giusto.

Le 'Rondinelle' battono 1-0 il Cagliari in trasferta all'esordio in Serie A e in attesa della sfida di 'San Siro' contro ilsperano di mettere a segno altri colpi sul, soprattutto nel reparto arretrato. Stando a quanto si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i lombardi avrebbero chiesto allail prestito secco del difensore centrale Federico, mentre in giornata sarebbe previsto un incontro con Ignazio, terzino destro svincolato dopo la lunga esperienza al Milan.