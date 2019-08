CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK ICARDI / Napoli avanti tutta in attacco, per dare nuovi rinforzi ad Ancelotti. Il solo Lozano non basta per accorciare il gap con la Juventus, partenopei al lavoro per Llorente che però potrebbe non essere l'unico innesto.

Il Napoli continua a monitorare la situazione Icardi , qualora riuscisse l'assalto all'argentino potrebbe esserci l'addio di. Il polacco è fermo da un paio di settimane per noie muscolari, le voci di mercato stanno comunque influendo sul suo umore. Sentendosi di continuo messo in discussione potrebbe voler cambiare aria, secondo 'Tuttosport' oltre alche continua a seguirlo ci sarebbero anche possibili opzioni in Inghilterra e Spagna.