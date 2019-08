CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI DYBALA INTER / Ultimi sette giorni di mercato, grande attesa soprattutto per definire il futuro di Mauro Icardi. Nonostante l'Inter non lo ritenga più all'interno del progetto, l'argentino sembra voler restare in nerazzurro come dichiarato da Wanda Nara ieri sera a 'Tiki Taka'. Ma sullo sfondo rimane sempre la Juventus, declinato l'interessamento del Napoli. Fabio Paratici, ds bianconero, si prepara al rush finale. La strategia è chiara: provare a fare posto a Maurito con le cessioni prima di lanciare l'assalto all'Inter.

'Tuttosport' fa il punto della situazione: l'addio disembra inevitabile, la chiave è, che potrebbe essere inserito nella trattativa con i nerazzurri - anche se l'ipotesi di un trasferimento a Milano non fa impazzire la 'Joya' - oppure finire ale garantire una ricca plusvalenza con cui poter investire per Icardi. Ma in quest'ultimo caso il destino di Dybala è appeso a quello di, per il qualenon hanno ancora presentato l'offerta in grado di far vacillare i parigini. Un complicato domino di mercato che troverà soluzione definitiva, in un verso o nell'altro, tra sette giorni.