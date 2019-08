ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Ripartono i campionati di tutto il mondo, o quasi, con grosse novità in entrata e uscita derivanti dal calciomercato estivo. Kean però non riesce a decollare in Premier League, subentrando appena al 62'. Bene invece Giovinco, in Arabia Saudita, e il solito Lanzafame re d'Ungheria.

Italians, da De Rossi a Kean: le pagelle degli italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6 - E' il cervello dei Blues, che riescono a centrare la prima vittoria in campionato sul campo del Norwich. Gioca una buona gara, nonostante il giallo rimediato.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 6,5 - Molto attivo in fase di spinta, prima mette sulla testa di Christensen un cross che il compagno di squadra per poco non sfrutta al meglio, causa traversa. Nella ripresa, invece, calcia direttamente in porta dopo una bella sovrapposizione, ma il portiere del Norwich respinge la conclusione.

MOISE KEAN (Everton) 5,5 - Rileva Bernard al 62' della gara persa 2-0 in casa dell'Aston Villa, ma riesce a fare poco nell'ultima mezzora di gioco.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6 - Si fa prendere nel mezzo anche lui nell'azione che porta al gol del Watford. Ma nel resto della gara risulta efficace per senso di posizionamento e interventi.

NON HANNO GIOCATO: Patrick Cutrone (Wolwerhampton), Matteo Darmian (Manchester United), Adam Masina (Watford), Stefano Okaka (Watford).



LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Il Psg regola facilmente il Tolosa, 4-0 il risultato finale. La pressione a centrocampo pressoché nulla, e lui è libero di impostare come meglio crede.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco)



BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Hoffenheim)



LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 5,5 - Non ha colpe sul gol anche se Suarez, autore dell'assist, riesce a girarsi in area senza troppa fatica. Sostituito al minuto 67 da Torres.

NON HANNO GIOCATO: Federico Barba (Valladolid)



CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Sh Shenhua) 7 - In gol nel 2-2 in casa del Tianjin Tianhai, nella gara di ferragosto. Si riparte il 13 settembre col campionato.

EDER (Jiangsu Suning) 7 - Apre le danze con l'Henan Jianye nella partita del 13 agosto. Lo Jiangsu vince. Si riprende il 13 settembre.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 5,5 - Entrato al 62' per Fellaini, ma lo Shandong perde comunque 2-1.

Si riparte il 13 settembre.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5,5 - Solo un pari in casa contro il Chongqing Lifan nella gara del 15 agosto. La sua squadra si fa raggiungere dopo due minuti dal vantaggio, al 32'. Siamo arrivati alla 23esima giornata di Super League, il suo Guangzhou è in testa alla classifica anche se il Beijing Guoan, che ha vinto in trasferta , ha accorciato le distanze a -4. Arrivederci al 13 settembre.



RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6,5 - Pareggia i conti al 35' su calcio di rigore, acciuffando l'1-1 e quindi il pareggio finale in casa del Lamia. Viene ammonito.

DANIELE VERDE (AEK Atene) 5,5 - Lo rileva un altro ex del calcio italiano, Livaja, al 58'. L'Aek non riesce comunque a vincere e anzi, deve arrendersi allo Xanthi 2-1.

DANIELE DE ROSSI (Boca Juniors) 6 - Titolare nella sfida esterna contro il Banfield vinta di misura, contribuisce con la solita 'garra' in fase di recupero palla. Anche troppa forse, perchè travolge con una scivolata il suo stesso capitano al 25', tentando di recuperare un pallone lanciato dal portiere avversario. Tuttavia Goltz non ha riportato nulla, per fortuna del Boca.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il campionato australiano comincerà l'11 ottobre.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7 - Gioca nel terzetto offensivo alle spalle dell'unica punta Gomis e mette a segno il terzo dei quattro gol con cui l'Al-Hilal regola l'Abha. Sostituito qualche minuto dopo.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7,5 - La sua doppietta spaventa il Debrecen, ma di fatto non riesce ad affondarlo. Il migliore in campo dei suoi per distacco, ma la squadra rimane inchiodata al penultimo posto in classifica.

NON HANNO GIOCATO: Emiliano Viviano (Sporting)

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5 - Non basta un super Lanzafame per avere ragione del Debrecen, che vince 2-3. Va sotto, sino al temporaneo 3-1. L'arrembaggio finale lo porta solo ad accorciare le distanze. E in classifica è penultimo.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 6 - Il voto è di stima. E anche di incoraggiamento. Perchè al debutto nel campionato iraniano perde 1-0 fuori casa al 95' e questo non è che l'ultimo dei suoi problemi. Dalla conferenza stampa post match (ormai diventata virale), infatti, si scopre che nel corso della gara è stato lasciato solo dagli interpreti in panchina e, di fatto, senza poter dare alcuna indicazione agli elementi della squadra che non parlano inglese.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

MOISE KEAN (Everton) 5,5

DANIELE VERDE (AEK Atene) 5,5

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5

TOP

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6,5

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7,5