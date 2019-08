ZANIOLO ROMA GENOA / Nicolò Zaniolo ha lasciato l''Olimpico' con una fascia sulla coscia sinistra al termine di Roma-Genoa.

Dall'ambiente giallorosso - come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it - non filtra alcuna preoccupazione in merito alle condizioni del centrocampista. Una fasciatura dunque solo a scopo precauzionale.