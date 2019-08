TORINO CAIRO NKOULOU VERDI / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dopo la gara con il Sassuolo, soffermandosi soprattutto sul mercato e sul caso Nkoulou: "Quello che conta è che si vada giovedì in Inghilterra per fare una grande partita. Loro sono una buonissima squadra e faranno la loro gara ma noi possiamo fare bene. Dobbiamo recuperare velocemente, ma per noi stasera era importante fare una partita di questo genere: faccio i complimenti ai ragazzi perché ho visto una voglia incredibile di fare risultato. Negli ultimi minuti la stanchezza si è fatta sentire, avendo giocato solo tre giorni fa: recuperare era difficile. Ho visto una squadra con gli attributi e mi è molto piaciuto".

NKOULOU - "Sicuramente ci sono rimasto molto male sentire che non c'era con la testa: lo diceva prima e avrebbe giocato un altro compagno. Mi ha lasciato di stucco, non è una cosa logica. Oggi non se l'è sentita neanche di andare in panchina, ci sono cose che non capisco: un professionista deve onorare i suoi impegni.

Il giocatore ha anche con i compagni qualcosa da chiarire: a Bormio abbiamo parlato dell'obiettivo importante, tutti erano super coinvolti. Sentire uno che non c'è con la testa, mi lascia basito. Ho detto prima del mercato che voglio tenere tutti i giocatori: finora ci siamo riusciti e voglio riuscirci anche a fine mercato. Nkoulou dovrà riflettere e chiedere scusa a società e compagni". Il difensore è nel mirino della Roma che deve però fare i conti con la valutazione del Torino

FACCE NUOVE - "Bonifazi non era con noi lo scorso anno, è un rinforzo per noi. Lyanco ha fatto un grande campionato a Bologna e lo abbiamo ripreso e tenuto rifiutando molte offerte anche importanti. Abbiamo riscattato diversi giocatori, qualcosa abbiamo fatto. L'obiettivo ora è di aggiungere un giocatore all'attacco che gioca a sinistra di piede destro: il mercato è ancora aperto. Lo stesso Wolverhampton ha riscattato giocatori, unica novità era Cutrone e ha fatto panchina: non si compra per la partita. Verdi è un giocatore del Napoli e non mi sembra giusto: evidente che noi ci siamo mossi, abbiamo fatto offerte. Abbiamo anche più di un'alternativa a Verdi".