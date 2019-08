ROMA GENOA FLORENZI / Al termine della gara pareggiata 3-3 contro il Genoa, io capitano della RomaFlorenzi ha parlato in zona mista, dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it: "Siamo soddisfatti di gran parte della gara giocata. È ovvio che ci sono cose da migliorare nella fase difensiva: ci vorrà un po' di tempo per assimilare quello che ci chiede il mister. Sappiamo che il tempo non è dalla nostra: le partite arrivano una dopo l'altra. In alcuni tratti abbiamo fatto bene. Se serve un rinforzo in difesa? Non sono domande che devi fare a me, mi dispiace. Pace fatta con i tifosi? Non ci ho mai litigato: ho apprezzato tanto lo striscione e come hanno incitato la squadra durante i 90'. Hanno visto che non abbiamo mollato.

Il? La Roma arriva in parte bene perché abbiamo mostrato cosa sappiamo fare: sarà importante lavorare su quanto sbagliato e su quello che vuole il mister nelle due fasi. Sappiamo che è una gara particolare in cui serviranno nervi saldi. Dovremo imporre il nostro gioco con coraggio. Il dualismo con? Siamo due giocatori che possiamo dare tanto sia alla squadra che in: Davide è venuto per aiutarci. Non sono pronto per giocare 50 gare di seguito. Non biaogna guardare al singolo. Se è possibile giocare più avanti? Mi metto a disposizione del mister".

Ai microfoni di Sky Sport, Florenzi ha parlato di Dzeko: "Non voglio essere presuntuoso, però credo che da fuori tante cose vengono inventate e forzate. Edin è un professionista esemplare, in quel momento veniva stipendiato dalla Roma e non ha fatto niente di più e niente di meno che un professionista fa. Vengono inventate tante cose, non solo su Edin ma anche su di me per esempio ma di verità c'è ben poco".