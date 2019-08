INTER NAINGGOLAN ICARDI / Radja Nainggolan al termine di Cagliari-Brescia ha parlato del suo ex compagno di squadra all'Inter, Icardi.

L'attaccante continua ad essere al centro dei rumors di calciomercato : "Mauro ha fatto più di 100 gol in Serie A, ha 26 anni, non sono io che devo dire che è un giocatore importante - afferma ai microfoni di 'Sky Sport' - Qualsiasi scelta farà, gli farò l'in bocca al lupo altrimenti inziano le polemiche come il rinnovo di Dzeko. Ha sempre dimostrato di essere un importante giocatore e se rimane là, spero che possa ritagliarsi il suo spazio"