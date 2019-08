CALCIOMERCATO TORINO ROMA NKOULOU / L'assenza di Nkoulou in Torino-Sassuolo ha alimentato le voci di calciomercato.

Mister Mazzarri, al termine del match, ha cercato di fare chiarezza sul centrale: "Il presidente ad oggi ha mantenuto le promesse, mantenendo chi non si voleva cedere - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Volevamo conservare la rosa visto che squadre del nostro livello spesso non ce la fanno. Volevamo dare continuità. Nkoulou vuole restare? Dovete chiederlo a lui, io so che ci sono stati tanti contatti e noi abbiamo fatto di tutto per convincerlo a rimanere". Nkoulou è finito nel mirino della Roma che deve fare i conti con l'importante valutazione