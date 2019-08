ROMA RUGANI JUVENTUS / Tre gol presi in casa alla prima uscita stagionale non possono essere presi sottogamba: la Roma riflette sul 3-3 contro il Genoa e sulla necessità - precedente al debutto in campionato - di rinforzare il reparto arretrato di Fonseca con un centrale.

Resta in piedi la trattativa con la per Daniele Rugani: resiste la distanza di valutazione tra i due club per un'operazione che dovrebbe essere a titolo definitivo e che includerebbe anche delle contropartite (). Attualmente non sono emerse novità degne di nota e non ci sono in programma nuovo incontri tra le parti. Certo, dopo la prestazione di questa sera, con la fine del mercato che si avvicina e la necessità di acquistare un centrale da parte dei giallorossi, non è esclusa un'accelerazione già nei primi giorni della prossima settimana per capire se l'operazione potrà essere portata a termine o se lavirerà su altri calciatori.