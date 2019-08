Juventus e Inter, affare Rakitic: parla Valverde

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / L'assenza dall'undici titolare di Rakitic in Barcellona-Betis, ha alimentato le voci di calciomercato.

Il giocatore croato in queste settimane è stato accostato anche a. In merito all'assenza di Rakitic ha parlato così Valverde: "Ci sono molti giocatori, l'altro giorno è stato titolare Aleñá e oggi non era in lista - riporta 'El Chiringuito' - Devi scegliere..."