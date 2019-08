Roma-Genoa, Fonseca: "Se prendi 3 gol non vinci, il derby..."

ROMA GENOA FONSECA - Paulo Fonseca stecca alla prima sulla panchina della Roma. All'esordio in Serie A davanti ai propri tifosi, i giallorossi non vanno oltre il 3-3 con il Genoa.

"Abbiamo iniziato molto bene, specie il primo quarto d'ora, con momenti molto buoni in fase offensiva: di problemi invece ne abbiamo avuti in difesa soprattutto nel primo tempo - l'analisi del tecnico portoghese ai microfoni di Dazn - Abbiamo dominato in attacco come avevo chiesto in conferenza, ma ilè stato bravo: si è chiuso bene ed è ripartito. E' difficile vincere quando si prendono 3 gol... Bisogna migliorare la fase difensiva perché davanti abbiamo creato tanto". La settimana prossima è già tempo di derby con la: "Ora dobbiamo lavorare per preparare al meglio questa partita" conclude Fonseca.