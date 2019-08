SPAL ATALANTA GASPERINI / Vittoria in rimonta per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: sotto di due gol contro la Spal, i bergamaschi riescono a ribaltare il risultato e portano a casa i tre punti. Il tecnico nerazzurro a 'Sky' commenta così la gara: "Oltre ai tre gol abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo abbiamo il problema della partenza lenta. Non volevamo scoprirci subito e invece abbiamo subito due gol, poi quando abbiamo trovato la prima rete è cambiato tutto.

A parte i due gol lanon ha fatto moltissimo".

MURIEL - "Rispetto all'anno scorso, abbiamo la possibilità di inserire giocatori come lui. Ha delle caratteristiche straordinarie. Speriamo di vincere questa scommessa, lui dovrà avere una condizione fisica e mentale ottimale. Ci stiamo lavorando e sarà necessaria la sua disponibilità. E' importante avere un giocatore come lui da mandare in campo: non solo lui, ci sarà ovviamente una rotazione".