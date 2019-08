SAMPDORIA LAZIO DI FRANCESCO / Le parole a 'Sky' di Eusebio Di Francesco dopo Sampdoria-Lazio con il successo netto dei biancocelesti: "La Lazio ha meritato questa vittoria, ha fatto meglio di nio, ha dimostrato di avere qualcosa in più in generale. Abbiamo compromesso la gara con qualche errore di troppo. Quando stavamo facendo meglio, abbiamo preso i due gol che ci hanno tagliato le gambe. Mo prendo le responsabilità della sconfitta: i ragazzi hanno cercato di portare in campo ciò che io ho chiesto.

Giustamente si cercano motivazioni e alibi: volevamo un inizio differente, siamo stati poco attenti nei dettagli e questo nelle partite fa la differenza. La Lazio è stata determinata e cattiva nelle ripartenze. Dovevamo cercare con più velocità la ripartenza, ci consegnavamo ai loro centrali. Il senso di solidità, di leggere meglio le situazioni delle partite è da migliorare".

SOCIETA' - "Sono scuse da lasciare da parte. Il migliore in campo è stato il pubblicato. Bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire. Dobbiamo essere bravi a dimostrare sul campo che non siamo quelli di questa sera"