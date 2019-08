PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI BRESCIA / A Cagliari vince il Brescia di Corini, apparso più in palla e più convinto nell'espressione del proprio gioco. Donnarumma è l'attaccante letale già ammirato in serie cadetta, in gol già nella prima frazione ma in posizione irregolare, e cecchino infallibile dagli undici metri nella ripresa. Per lui è l'esordio in Serie A, condito da un pesantissimo gol vittoria. I padroni di casa invece stentano un po' nella costruzione del gioco, complice un Birsa poco ispirato sulla trequarti ed un Pavoletti fuori dal gioco. Di Joao Pedro, però, l'errore più grave: a tu per tu con Joronen sbaglia clamorosamente sul risultato ancora di parità. E chissà che non sarebbe potuta cambiare la partita dei sardi.

CAGLIARI

Rafael 6 - Fa quello che può, anche bene come in occasione della respinta sul tiro insidioso di Spalek nel primo tempo. Spiazzato da Donnarumma su rigore.

Pinna 6 - Più propenso all'azione offensiva rispetto a Lykogiannis. Ma negli ultimi metri combina comunque poco.

Ceppitelli 6 - Si perde in una sola occasione il marcatore, Donnarumma, che insacca. Ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Klavan 5,5 - Qualche affanno di troppo nell'uno contro uno. Non una grandissima serata per lui.

Lykogiannis 5 - Non affonda quasi mai, mantenendo sempre la posizione. Ma soffre comunque.

Nandez 6,5 - Il più lucido nel centrocampo sardo. Imbecca Joao Pedro nei primi minuti con un lancio perfetto, che l'attaccante però vanifica davanti al portiere.

Nainggolan 5,5 - C'è grinta, c'è voglia di fare da parte sua nel ritorno in terra sarda. Ma anche poca luce nelle azioni di gioco elaborate.

Ionita 6 - Lotta e corre tantissimo, sino ad uscire sfinito. Importante anche negli inserimenti, Joronen gli nega un gol. Dall'81' Ragatzu s.v.

Birsa 5 - Non riesce a mettere le due punte in condizioni di far male, e non ci riesce nemmeno lui. Troppo molle. Dal 61' Castro 6,5 - Appena entrato in campo va subito in gol, ma l'arbitro annulla per posizione irregolare. Dà comunque vivacità alla manovra offensiva dei rossoblù.

Pavoletti 5 - Un po' fuori dal gioco, non risulta mai pericoloso. E' anche sfortunato perché si infortuna a pochi minuti dall'intervallo ed è costretto ad uscire. Si teme una distorsione. Dal 43' Cerri 5,5 - Nel secondo tempo è lui a causare il calcio di rigore realizzato poi da Donnarumma, per un tocco di mano. Si rende anche pericoloso con una botta da fuori che Joronen non trattiene.

Joao Pedro 5 - Nel primo tempo è colossale l'occasione che getta via, davanti a Joronen. Poi si eclissa un po' e nel finale di gara prova qualche guizzo, che però non porta a nulla.

BRESCIA

Joronen 6,5 - Sempre attento fra i pali, con una sola uscita a palla alta un po' maldestra.

Ma nel complesso bene, e salva i suoi su deviazione ravvicinata di Ionita.

Sabelli 6 - Molto attivo anche in fase di spinta, con sovrapposizioni continue sino a quando il fiato lo consente.

Cistana 6,5 - Bene nell'uno contro uno, soffre pochissimo e dà sicurezza in coppia con Chancellor.

Chancellor 7 - Mura un tiro pericoloso di Joao Pedro, tiene a bada Pavoletti e lo stesso Joao con la collaborazione di Cistana. Grande gara la sua.

Martella 5,5 - Si è visto poco in fase di spinta, e qualche errore lo ha fatto vedere anche in marcatura.

Bisoli 6,5 - Corre molto, anche in avanti gettandosi negli spazi. Dà un ottimo contributo in entrambe le fasi.

Tonali 6 - Regista della squadra, dirige bene i suoi per tutta la gara. Senza strafare tuttavia.

Dessena 6 - Regala sostanza al centrocampo lombardo, ed esperienza. Recupera qualche buon pallone. Ammonito.

Spalek 6 - Si vede a sprazzi, ma l'impressione è che potrebbe diventare una carta importante nella lotta salvezza di questo Brescia. Dal 79' Gastaldello s.v.

Aye 5,5 - Poca sostanza in zona gol, molta mobilità. Si sacrifica.

Donnarumma 7 - Il più pericoloso dei suoi, sempre. Nel primo tempo è autore di una marcatura poi annullata dal direttore di gara per posizione irregolare. Nella ripresa spiazza Rafael per il gol vittoria - e il suo primo nella massima serie - pesantissimo all'esordio del Brescia. Dal 71' Zmrhal 6,5 - Gode di una buona occasione in cui calcia da posizione defilata. Ma Rafael dice di no.

All. Corini 7 - Il suo Brescia non ha paura del Cagliari, lontano dalle mura amiche. Gioca con disinvoltura e convinzione nei propri mezzi tecnici, lasciando davvero poco di concreto all'avversario.

Arbitro: Abbattista 6 - Il Var lo aiuta soprattutto in due occasioni, in cui annulla il gol di Donnarumma nel primo tempo per fuorigioco e nella ripresa, quando fa lo stesso con Castro. Nel mezzo anche il rigore poi realizzato dallo stesso Donnarumma, attribuito con l'ausilio del Var.

TABELLINO

Cagliari-Brescia 0-1

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Nainggolan, Ionita (dall'81' Ragatzu); Birsa (dal 61' Castro); Pavoletti (dal 43' Cerri), Joao Pedro. A disp.: Romagna, Mattiello, Pisacane, Lu. Pellegrini, Cigarini, Deiola, Oliva, Aresti. All.: Maran.

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (dal 79' Gastaldello); Aye, Donnarumma (dal 71' Zmrhal). A disp.: Curcio, Semprini, Morosini, Mangraviti, Tremolada, Alfonso. All.: Corini.

Arbitro: Eugenio Abbattista (Sez. di Molfetta)

Marcatori: 54' Donnarumma (rig.) (B)

Ammoniti: 45' Lykogiannis (C), 61' Aye (B), 71' Pinna (C), 74' Dessena (B)

Espulsi: